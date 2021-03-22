Глава МИД Лавров назвал уход от доллара способом снизить санкционные риски

Жизнь заставляет обе страны выстраивать линию как в экономическом, так и в социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров", отметил глава внешнеполитического ведомства России

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Санкционные риски со стороны США следует понижать посредством перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Текст опубликован на сайте МИД.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", – отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что России и Китаю нужно направить свои силы на укрепление своей самостоятельности.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", – добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров".

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", – продолжил российский министр.

В заключение Лавров выразил уверенность, что исторический процесс "все равно возьмет свое".

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