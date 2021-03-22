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Обменный пункт. Турецкая лира

Турецкая лира обвалилась на 17% после решения Эрдогана уволить главу ЦБ

© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев и лишился его после того, как в четверг повысил ключевую ставку с 15 до 17% годовых

ТБИЛИСИ, 22 мар - Sputnik. Турецкая лира рухнула на 17% в начале азиатских торгов после решения президента Турции Тайипа Эрдогана сменить главу центрального банка страны, сообщает Reuters.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© photo: Sputnik / Mikhail Kliment'ev
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Курс доллара к лире едва не обновил исторический минимум, показанный в ноябре прошлого года – он с 7,22 лиры за доллар в пятницу подскочил до 8,3415 доллара.

В четверг, 18 марта, ЦБ Турции поднял ключевую ставку с 17 до 19%. После этого Эрдоган уволил главу регулятора Наджи Агбала. Новым председателем Центробанка страны стал Шахап Кавциоглу, который до этого выступал в СМИ против повышения ставки.

Отмечается, что за последние 20 месяцев Кавджиоглу стал четвертым человеком, назначенным на пост главы Центробанка.

Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев и лишился его после того, как в четверг повысил ключевую ставку с 15 до 17% годовых.

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