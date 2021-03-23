Топливный союз России предупреждает: бензин может подорожать на 14%

С конца марта на рынке начинается сезон повышенного спроса, что увеличивает вероятность повышения цен

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Цены на бензин в рознице до конца года при худшем сценарии могут вырасти почти на 14%. Неутешительный прогноз сделан в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьера России Михаила Мишустина, передает РИА Новости со ссылкой "Известия".

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В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков) из-за планового повышения на четыре процента акцизов в начале года.

"Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки", – пояснили в Независимом топливном союзе.

В организации уточнили, что с конца марта на рынке начинается сезон повышенного спроса, что увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции.

Для противостояния росту цен специалисты НТС предложили снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и до 15% по дизелю.

В Минэнерго заявили, что изучат предложения НТС, если будет соответствующее поручение правительства.

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