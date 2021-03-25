В Европарламенте призвали сопротивляться санкциям США против "Северного потока - 2"

Ранее США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока - 2", пригрозив им санкциями и потребовав, чтобы они прекратили работу над газопроводом

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала бороться с санкциями США против газопровода "Северный поток - 2", сообщает Russia Today.

По ее словам, введенные Вашингтоном ограничения привели к тому, что некоторые из 120 европейский компаний, имеющих отношение к проекту, были вынуждены отказаться от участия в нем, хотя строительство подходит к концу.

Андруэ поинтересовалась, планирует ли Еврокомиссия переходить от "пустых слов" к действиям и принимать конкретные меры по борьбе с экстерриториальными санкциями. Она подчеркнула, что Белый дом нарушает международное право, а его санкционная политика, направленная в том числе против европейских фирм, – "прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет" ЕС.

Ранее США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что партнеры проекта рискуют оказаться под санкциями, и потребовал, чтобы они прекратили работу над газопроводом. В ответ концерны Uniper и OMV выступили в поддержку "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: 120 – в водах Дании и 28 – Германии. Работы в Дании уже начались.