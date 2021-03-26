Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале из-за аварии

Из-за севшего на мель контейнеровоза через один из самых загруженных морских торговых путей в мире не могут пройти более сотни судов

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Танкеры с нефтью на сумму более 400 миллионов долларов ждут разблокировки Суэцкого канала, путь по которому преградил севший на мель контейнеровоз Ever Given, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий компании Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов.

"По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента – два к северу от застрявшего танкера и пять – к югу", – пишет газета.

Издание уточняет, что при цене нефти марки Brent в 64 доллара за баррель общая стоимость данного груза составляет примерно 403 миллиона долларов.

"Если Ever Given останется заблокированным на выходные, то с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 миллиона баррелей нефти на сумму 160 миллионов долларов", – подсчитало Kpler.

Управление Суэцкого канала уже направило семь буксиров, чтобы попытаться спустить судно с мели, но их работа была затруднена из-за сильного ветра и пока не увенчалась успехом.

Суэцкий канал – один из самых оживленных торговых путей в мире, соединяющий Европу, Азию и Африку. Ежедневно через него проходит в среднем 50 судов, перевозящих около трех миллионов тонн грузов. Ежегодно по 200-километровому искусственному водному пути проходит около 20 тысяч судов, что составляет около 12 процентов объема мировой торговли.