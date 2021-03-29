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Криптовалюты - биткоин

Цена биткоина повысится в семь раз менее чем за год? Что происходит с криптовалютой

© CC BY 2.0 / Ivan Radic / Physical coin of the Bitcoin
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1762)
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Эксперт сравнил актуальное состояние рынка с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы, и предрек ему новую роль в мире экономики

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Роль защитного актива для снижения финансовых рисков – именно в таком амплуа в ближайшем будущем могут воспринимать биткоин инвесторы, при этом курс криптовалюты может подняться до 400 тысяч долларов, передает радио Sputnik.

Конференция Майнинг
© Sputnik / Levan Avlabreli
Биткоин в очередной раз обновил рекорд стоимости

Такой прогноз представил старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун в своем Twitter.

Эксперт сравнил актуальное состояние рынка с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.

"На пути превращению в глобальный цифровой резервный актив. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив", – написал Макглоун, анализируя текущую ситуацию.

Дело в том, что с конца января 2021 года стоимость биткоина увеличивалась четыре недели подряд. За февраль цифровая валюта подорожала почти вдвое: с отметки в 32 тысячи долларов, на которой держалась в начале года. В середине марта стоимость криптовалюты превышала в моменте отметку в 60 тысяч долларов.

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Темы:
Экономика Грузии (1762)

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