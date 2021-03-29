Цена биткоина повысится в семь раз менее чем за год? Что происходит с криптовалютой

Эксперт сравнил актуальное состояние рынка с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы, и предрек ему новую роль в мире экономики

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Роль защитного актива для снижения финансовых рисков – именно в таком амплуа в ближайшем будущем могут воспринимать биткоин инвесторы, при этом курс криптовалюты может подняться до 400 тысяч долларов, передает радио Sputnik.

Такой прогноз представил старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун в своем Twitter.

Эксперт сравнил актуальное состояние рынка с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.

"На пути превращению в глобальный цифровой резервный актив. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив", – написал Макглоун, анализируя текущую ситуацию.

Дело в том, что с конца января 2021 года стоимость биткоина увеличивалась четыре недели подряд. За февраль цифровая валюта подорожала почти вдвое: с отметки в 32 тысячи долларов, на которой держалась в начале года. В середине марта стоимость криптовалюты превышала в моменте отметку в 60 тысяч долларов.

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