Смартфоны LG больше не будут выпускаться

Компания будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Южнокорейская компания LG Electronics заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, сообщает РИА Новости.

"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в заявлении компании.

Бизнес мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля. Текущий ассортимент телефонов LG будет по-прежнему доступен для продажи до этого времени, а для некоторых моделей даже дольше. Кроме того, LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который «будет варьироваться в зависимости от региона».

Компания будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов. Детали, связанные с трудоустройством, будут определяться на местном уровне.

LG Electronics является частью LG Group и была основана в 1958 году, но существует под нынешним именем с 1995 года. Продукция компании включает в себя различную бытовую технику, телевизоры, компьютеры и связанные с этим девайсы, переносные устройства, умные приборы, смартфоны и другое. Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны еще с 1990-х годов.