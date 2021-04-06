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Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике канадский ученый Роберт Манделл

Ушел из жизни "отец евро", Нобелевский лауреат Роберт Манделл

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Экономика
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Темы:
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"Идейный вдохновитель" евро скончался после продолжительной болезни утром 4 апреля в больнице в итальянской Тоскане

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Италии на 89 году жизни скончался известный канадский ученый-экономист, Лауреат Нобелевской премии 1999 года по экономике Роберт Манделл, сообщает местное информагентство Adnkronos.

Манделл умер после продолжительной болезни утром 4 апреля в больнице в итальянской Тоскане. В ее провинции Сиена он проживал попеременно с Нью-Йорком в течение последних 30 лет, отмечает агентство.

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Роберт Манделл прославился как "идейный вдохновитель" евро. В середине прошлого века он стал соавтором теории оптимальных валютных зон – областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с как можно меньшими затратами или потерями. К условиям внутреннего равновесия относят низкий уровень инфляции и обеспечение как можно более полной занятости. Участники валютной зоны должны отказаться от независимой денежно-кредитной политики и корректировки обменного курса национальной валюты. Таким образом, делается вывод о том, что группе регионов или стран будет выгодно иметь единую валюту.

Манделл был преподавателем в нескольких университетах, однако большую часть карьеры посвятил нью-йоркскому Колумбийскому. В 70-х годах занимал должности в финансовом комитете Экономического и валютного союза – прообразе нынешнего Европейского союза. В 1999 году экономисту была вручена Нобелевская премия "За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон". Исследования Манделла помогли заложить основу для евро.

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Темы:
Популярная экономика (64)

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