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Разведка нефти на черноморском побережье Турции

Возобновилась разведка нефти и газа на черноморском шельфе Турции

© AP Photo / IBRAHIM USTA
Экономика
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Общие запасы на этом участке оцениваются в 405 миллиардов кубометров. Начало добычи газа с этого месторождения планируется в 2023 году

ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Турецкое исследовательское судно Fatih начало новое бурение в ходе разведки газовых месторождений в Черном море. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган на буровом судне в Черном море
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
Турция нашла очередное крупное месторождение газа в Черном море

"Исследовательское судно Fatih приступило к бурению в скважине Амасра-1 для новых открытий. Надеюсь, с молитвами нашего народа и его поддержкой мы придем к новым долгожданным вестям", – заявил Дёнмез.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2020 года сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров. В октябре он заявил о нахождении новых запасов на месторождении в 85 миллиардов кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 миллиардов кубометров. Начало добычи газа с этого месторождения планируется в 2023 году.

Теги:
Черное море, газ, Турция

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