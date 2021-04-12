Возобновилась разведка нефти и газа на черноморском шельфе Турции

Общие запасы на этом участке оцениваются в 405 миллиардов кубометров. Начало добычи газа с этого месторождения планируется в 2023 году

ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Турецкое исследовательское судно Fatih начало новое бурение в ходе разведки газовых месторождений в Черном море. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез.

"Исследовательское судно Fatih приступило к бурению в скважине Амасра-1 для новых открытий. Надеюсь, с молитвами нашего народа и его поддержкой мы придем к новым долгожданным вестям", – заявил Дёнмез.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2020 года сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров. В октябре он заявил о нахождении новых запасов на месторождении в 85 миллиардов кубометров. Таким образом, общие запасы оцениваются в 405 миллиардов кубометров. Начало добычи газа с этого месторождения планируется в 2023 году.