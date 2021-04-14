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Буровые установки по добыче нефти

Нефть растет в цене на фоне публикации статистики по запасам нефти в США

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Экономика
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Sputnik Грузия
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Стоимость черного золота повышается на фоне того, что количество запасов нефти в США заметно превзошло прогнозы экспертов по их снижению

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться и достиг примерно 5% на фоне опубликованных ранее данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

По состоянию на 20:26 мск тбс июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,7%, до 66,66 доллара, а майских фьючерсов на WTI - на 5,02%, до 63,2 доллара за баррель.

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© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
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Вышедшая ранее в среду статистика по запасам нефти в США заметно превзошла прогнозы экспертов по их снижению. Так, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами - на 5,9 миллиона баррелей и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

В марте 2020 года нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а в ноябре цены выросли на 27% из-за новостей о вакцине.

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Теги:
Цены на нефть

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