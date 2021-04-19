Накопленный за пандемию избыток черного золота почти исчерпан – Bloomberg

Резервы сырья есть только в Китае – страна сберегла их для новых нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает издание

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Избыток черного золота, который образовался во время пандемии, практически исчерпан, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экономистов из Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).

По информации издании, резервы сырья есть только в Китае, который сберег их для новых нефтеперерабатывающих предприятий.

По данным МЭА, в феврале 2021 года в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива, с тех пор они сократились.

Эксперты утверждают, что новая перебалансировка мирового рынка и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель.

Стоимость июньского фьючерса на продукцию Brent на лондонской бирже ICE в пятницу выросла и составляла 67,08 доллара за баррель. Bloomberg не исключает увеличения цены до 74 долларов.

Ранее Международное энергетическое агентство улучшило прогноз роста спроса на углеводороды. На прошлой неделе нефть подорожала почти на пять процентов. Этому способствовал целый ряд оптимистичных факторов, улучшающих ожидания по спросу и предложению, а также снижение запасов в США.

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