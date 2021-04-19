11:51 19 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Работа нефтяных станков - качалок

Накопленный за пандемию избыток черного золота почти исчерпан – Bloomberg

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1808)
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/06/249943964.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210419/251501562/Nakoplennyy-za-pandemiyu-izbytok-chernogo-zolota-pochti-ischerpan---Bloomberg.html

Резервы сырья есть только в Китае – страна сберегла их для новых нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает издание

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Избыток черного золота, который образовался во время пандемии, практически исчерпан, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экономистов из Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).

По информации издании, резервы сырья есть только в Китае, который сберег их для новых нефтеперерабатывающих предприятий.

Буровые установки по добыче нефти
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Нефть растет в цене на фоне публикации статистики по запасам нефти в США

По данным МЭА, в феврале 2021 года в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива, с тех пор они сократились.

Эксперты утверждают, что новая перебалансировка мирового рынка и растущий спрос на топливо со стороны восстанавливающейся мировой экономики уже привели к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель.

Стоимость июньского фьючерса на продукцию Brent на лондонской бирже ICE в пятницу выросла и составляла 67,08 доллара за баррель. Bloomberg не исключает увеличения цены до 74 долларов.
Ранее Международное энергетическое агентство улучшило прогноз роста спроса на углеводороды. На прошлой неделе нефть подорожала почти на пять процентов. Этому способствовал целый ряд оптимистичных факторов, улучшающих ожидания по спросу и предложению, а также снижение запасов в США.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1808)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото
Нас не догонят! Как жираф Липа радуется приходу весны
Жираф Липа радуется приходу весны - умилительное видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться