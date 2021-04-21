Цены на нефть снова упали из-за опасений по поводу коронавируса

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 14:17 тбс цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 65,91 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI – на 1,09%, до 61,99 доллара за баррель.

В среду на нефтяные торги влияет ряд факторов, которые в целом оказывают давление на котировки. Одним из таких факторов остается пандемия коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения, в частности, в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.

Инвесторы также обратили внимание на прогноз Всемирного банка (ВБ). Как ожидает ВБ, цена барреля нефти в текущем году составит в среднем 56 долларов. А в 2022 году, по его прогнозу, цена на нефть составит 60 долларов за баррель.

В марте 2020 года нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. Кроме того, пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение спроса на сырье. В условиях, когда из-за карантина передвижение жителей было ограничено, а предприятия оказались закрыты, интерес к горючему резко упал. В результате только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились, в сентябре и октябре котировки сдержала вторая волна пандемии, а зимой цены выросли на фоне начала вакцинации в разных странах.