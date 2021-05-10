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Слив шлака на территории цеха шлакопереработки Череповецкого металлургического комбината

Варианты выхода мировой экономики из кризиса: эксперты пророчат новый кризис

© photo: Sputnik / Aleksandr Korkka
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210510/251692591/Varianty-vykhoda-mirovoy-ekonomiki-iz-krizisa-eksperty-prorochat-novyy-krizis.html

Оба варианта прогноза на ближайшее десятилетие объединяет циклический спад, который, по мнению экономистов ЦМАКП, произойдет в середине 2020-х годов

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Монетарное стимулирование мировой экономики спровоцирует перегрев рынков (ситуацию, при которой интенсивное движение цен не подкреплено никакими объективными факторами), а это неизбежно приведет к новому экономическому кризису в 2025 году, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), основные данные которого приводит издание "Известия".

Люди с покупками у одного из столичных гипермаркетов. Жители запасаются продуктами перед Пасхой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно докладу, базовый, а значит – наиболее вероятный сценарий таков:  пандемия заканчивается к середине 2021 года, темпы роста мирового ВВП составляют около 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82-85 долларов за баррель - но к концу десятилетия.

Другой сценарий "затягивает" пандемию до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП в таком случае - 2-3% в год, а стоимость нефти снижается до 50-55 долларов за баррель в первой половине десятилетия и вырастает до 65 долларов к началу 2030 года.

Экономисты подчеркивают, что оба варианта отмечают циклический спад к середине 2020-х годов, однако в первом варианте он будет следствием перегрева рынков, а во втором — продолжением долгового кризиса, в частности в южно-европейских странах и Турции, где эпидемия может задержаться.

"В 2025 году темпы прироста мирового ВВП сократятся до 1-2%", — уверены эксперты.

Темы:
Популярная экономика (66)
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