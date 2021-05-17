Коронавирус стал причиной отмены Всемирного экономического форума

Следующий форум пройдет в первой половине 2022-го, его дату и место определят летом текущего года

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Ежегодный Всемирный экономический форум отменен из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Sputnik Беларусь.

В текущем году ежегодное собрание должно было состояться с 17 по 20 августа в Сингапуре.

"К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных географических регионах, неопределенные перспективы в сфере путешествий, различные скорости развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов (COVID – Sputnik) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что следующий форум пройдет в первой половине 2022-го. Его дату и место определят летом текущего года.

"Это было трудное решение, но в конечном итоге здоровье и безопасность всех являются нашим главным приоритетом", – сказал, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб.

В минувшем году планировалось, что заседание ВЭФ, отложенное из-за пандемии, пройдет не в швейцарском Давосе, а в Люцерне. Однако позже было решено перенести форум в Сингапур.

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