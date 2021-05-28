20:51 28 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4459
  • USD3.2635
Поиск
Газораспределительная станция, архивное фото

Новый газовый "поток" будет построен из России - на этот раз в Пакистан

© photo: Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251866966.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210528/251866948/Novyy-gazovyy-potok-budet-postroen-iz-Rossii---na-etot-raz-v-Pakistan.html

Реализация проекта поможет пакистанской стороне укрепить энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии

ТБИЛИСИ, 28 мая - Sputnik. Россия и Пакистан договорились о начале строительства газопровода "Пакистанский поток", реализация проекта начнется в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики РФ.

"Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север-Юг") подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан", - сообщило Минэнерго РФ.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Dmitry Lelchuk
США снимут санкции с оператора "Северного потока - 2", пишут СМИ

"Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", – приведены в сообщении Минэнерго слова его главы Николая Шульгинова.

Соглашение о строительстве газопровода "Север — Юг" подписали в 2015 году; в 2021-м его переименовали в "Пакистанский поток". Труба протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров в год должна связать терминал по приему сжиженного газа в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере.

Теги:
Пакистан, газопровод, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актер ДжоДжо Хамнер из шоу «Sexxy After Dark by Дженнифер Ромас» получает вакцину Pfizer-BioNTech в Hustler Club Ларри Флинта в Лас-Вегас, Невадам
Ресторан, стадион, берег реки: Необычные пункты вакцинации от COVID-19 – фото
Миниатюрист создает мини-копии инструментов, они как настоящие!
Мини-экспонаты: умелец своими руками создает крошечные копии инструментов - видео
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться