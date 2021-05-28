Новый газовый "поток" будет построен из России - на этот раз в Пакистан

ТБИЛИСИ, 28 мая - Sputnik. Россия и Пакистан договорились о начале строительства газопровода "Пакистанский поток", реализация проекта начнется в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики РФ.

"Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север-Юг") подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан", - сообщило Минэнерго РФ.

"Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", – приведены в сообщении Минэнерго слова его главы Николая Шульгинова.

Соглашение о строительстве газопровода "Север — Юг" подписали в 2015 году; в 2021-м его переименовали в "Пакистанский поток". Труба протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров в год должна связать терминал по приему сжиженного газа в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере.