Девальвация турецкой лиры достигла исторического минимума к доллару

Стоимость лиры по отношению к доллару падает на 1% до нового исторического минимума в 8,59 лиры за доллар

ТБИЛИСИ, 28 мая - Sputnik. Курс турецкой лиры в пятницу cнизился до минимума в 8,6 лиры за доллар, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На валюту давят опасения по поводу глобальной инфляции, ожидания снижения ставок местным ЦБ и политическая нестабильность в стране.

С начала 2021 года года лира показывает худшую динамику среди всех валют развивающихся рынков. С середины марта, когда президент Турции Тайип Эрдоган неожиданно сменил главу турецкого банковского регулятора, лира подешевела на 16%.

Инфляция в стране в апреле поднялась до 17%, но рынок полагает, что ЦБ все равно понизит ставку с текущих 19% в ближайшее время.

Предыдущий рекорд в 8,5876 лиры за доллар был установлен 6 ноября 2020 года.

В августе 2018 года, когда турецкая лира снизилась до рекордного уровня, то из-за ожиданий, поскольку турецкий рынок является важным для Грузии, лари также упал на 10 пунктов, но затем вернулся старой отметке.