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Работа нефтяных станков - качалок

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу согласно заключенной сделке

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210601/251903259/OPEK-prodolzhit-uvelichivat-dobychu-soglasno-zaklyuchennoy-sdelki.html

Мировой спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года превысит 99 миллионов баррелей в сутки, что вернет показатель к допандемийной отметке, считает генсек ОПЕК

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik.  По итогам заседания министров стран ОПЕК+ было решено сохранить прежние параметры сделки и продолжать увеличивать добычу в июле этого года.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по повышению добычи нефти на июль, сообщает агентство Bloomberg.

Данное решение было принято по итогам заседания комитета ОПЕК+, которое состоялось 1 июня в формате видеоконференции. Окончательное решение принято на заседании министров стран-участниц нефтяного картеля.

Нефтедобыча
© photo: Sputnik
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В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи сырой нефти. Так, в мае страны ОПЕК+ могли нарастить добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне настолько же, в июле - на 441 тысячу баррелей в сутки.

Выступавший на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ вице-премьер России Александр Новак отметил, что, несмотря на существенное улучшение ситуации на нефтяном рынке, остались риски высокой неопределенности.

"Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня достаточно снизились и запасы, и вырос спрос, стабилизировались цены, тем не менее, мы видим в том числе, что по-прежнему есть риски высокой неопределенности", - сказал он.

По словам вице-премьера РФ, сегодня можно говорить о постепенном восстановлении мировой экономики. Новак подчеркнул, что ситуация с вакцинированием населения по всему миру улучшается и создает предпосылки для роста мобильности.

Работа нефтяных станков - качалок
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 1 июля. Альянс также подчеркнул необходимость продолжения консультаций и тщательного мониторинга рынка, а также проведения ежемесячных встреч профильных министров стран ОПЕК и ОПЕК+.

Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. На апрель текущего года сокращение было утверждено в размере 6,9 миллиона баррелей, на май — 6,55 миллиона баррелей, на июнь ограничения установлены в 6,2 миллиона баррелей в сутки, на июль — до 5,76 миллиона баррелей ежедневно.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии в процесс "заморозки" добычи нефти и постепенного отказа от него, ограничения альянса в апреле составляли 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.

Теги:
Цены на нефть, ОПЕК

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