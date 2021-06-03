От чего зависит цена на биткоин? Падение курса и прогноз цены 2021

От чего зависит цена на биткоин (BTC) – начать закупать криптовалюту сейчас или воздержаться от вложения, вопрос, который из-за высокой изменчивости курса BTC интересует многих

Биткоин — первая и самая популярная на сегодняшний день криптовалюта, она появилась в 2009-м и уже через год стала активно работать в качестве платежного средства.

Курс биткоина бывает настолько изменчив, что иногда трейдерам удается получить значительную выгоду за короткий промежуток времени, а порой они несут серьезные убытки.

Учитывая повышенный интерес к этому вопросу, Sputnik Грузия поинтересовался, от чего зависит цена на биткоин, ожидается ли падение курса и каков прогноз цены на 2021-й год.

От чего зависит цена на биткоин?

Биткоин – цифровые деньги, эквивалент наличным бумажным, но только в интернет-сети, которые можно обменять на другие платежные системы на биржах и обменных пунктах, оплатить товары и услуги в интернет-магазинах и так далее.

Новые возможности, который открыл криптовалютный рынок, нельзя найти в традиционном финансовом секторе, торгуя акциями или фьючерсами. Однако во время торговли эксперты рекомендуют быть терпеливым и сдержанным.

В целом курс биткоина складывается из себестоимости, которая есть у криптовалюты. Цена на биткоин, по аналогии с традиционными деньгами, зависит в первую очередь от спроса и предложения на рынке. Курс также зависит от суммы вложений в организацию ферм для майнинга (добычи), от затрат на электричество, комиссий за транзакции, доступность на биржах и других факторов.

Серьезное влияние на курс биткоина оказывают сообщения СМИ о криптовалютах. Эксперты считают, что появляющаяся сегодня информация о ситуации в криптовалютном мире носит чисто спекулятивный характер.

Например, фейковые сообщения о взломанных биржах в 2018-м негативно повлияли на курс - спрос на биткоин падал и цена снижалась. Позже курс скорректировался, а спекулянты начали активно скупать подешевевший актив. Эксперты считают, что серьезные игроки, договорившись с крупными новостными изданиями, манипулируют курсом биткоина и меняют цену актива в свою пользу.

На курс биткоина сильно влияет и политическая ситуация в мире - в случае появления на мировой арене каких-либо кризисов или санкций, стоимость критовалюты увеличивается, в отличие от фиатных денег. Криптовалюта, в случае возникновения нестабильной обстановки в государстве, является для инвесторов надежным укрытием.

Несмотря на схожую рыночную экономику биткоина с тем же долларом, криптовалюта имеет одну важную особенность – ограниченность. Протокол состоит из 21 миллиона монет, а блоки добываются при помощи специальной вычислительной техники.

Количество добытых блоков на сегодняшний день достигает 19 миллионов BTC, однако разработчики с каждым днем увеличивают сложность майнинга, чтобы пользователи еще не скоро смогли сгенерировать все монеты.

Эксперты, учитывая ограниченность биткоина, в ближайшие годы предрекают дальнейший рост курса криптовалюты с коррекционными движениями.

Падение курса

Биткоин в мае 2021 года пережил третье крупнейшее падение цены в истории - его курс снизился на 35%, до 37 тысяч долларов. Более сильное падение было зафиксировано лишь в 2018-м в ноябре (на 37%) и в сентябре 2011 года (на 40%).

Курс биткоина в середине апреля достиг исторического максимума – 64,8 тысячи долларов. Затем цена первой криптовалюты начала снижаться, и за сутки 19 мая курс обвалился на треть, до 30 тысяч.

Прогноз цены 2021

Резкий рост и падение курса биткоина в текущем году привели к разделению мнений экспертов. Большинство прогнозов курса первой криптовалюты оптимистичны и сводятся к тому, что биткоин в 2021-м будет расти и устанавливать новые рекорды. Другие уверяют, что колебания рыночной цены не временное явление и падение курса во второй половине года продолжится.

В то же время, эксперты считают, что в случае с биткоином быть категоричным нельзя, так как стоимость виртуальной монеты, в том числе в 2021-м, зависит от многих факторов.

По прогнозам Агентства прогнозирования экономики, средний курс биткоина на 4 июня составит 38493 доллара за одну монету, а диапазон цен от 35798 до 41188 долларов за одну монету.

Агентство прогнозирует падение курса биткоина до октября месяца – по прогнозу, цена на биткоин на конец сентября составит 19622 доллара за монету. С октября курс биткоина станет расти и на конец декабря, по прогнозу, цена достигнет 29618 долларов.

По другим прогнозам, курс биткоина будет неуклонно расти и на конец декабря цена достигнет 44 899 долларов.

Материал подготовлен на основе открытых источников