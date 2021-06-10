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Сотни тонн золота: новое месторождение обнаружено на востоке Турции

© photo: Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Турция намерена довести уровень добычи золота в ближайшие пять лет до ста тонн

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Месторождение золота с запасами на сумму более 1,2 миллиарда долларов обнаружено на востоке Турции. Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Мы обнаружили в шахте компании Koza Altin в районе деревни Моллакара запасы золота – 20 тонн стоимостью в 1,2 миллиарда долларов, а также серебро – 3,5 тонны на 2,8 миллиона долларов", - заявил глава ведомства, передает Sputnik Армения.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган на буровом судне в Черном море
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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По словам Варанка, за последние 10 лет уровень инвестиций в добычу золота в стране возрос на 25%. В этом году Турция намерена добыть 45 тонн золота, а цель на ближайшие пять лет – достичь уровня добычи в 100 тонн.

Деревня Моллакара расположена на востоке Турции в провинции Агры (армянское название – Карбер). Провинция на востоке граничит с Ираном, на севере — с илами Ыгдыр и Карс, на западе — с илами Муш и Эрзурум, на юге — с илами Ван и Битлис.

Теги:
Золото, Месторождение, Турция

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