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Вид на шанхайский район Пудун

Большой проблемой для мировой торговли могут стать заторы в портах Китая

© photo: Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Задержка в отгрузке контейнеров в южных китайских портах несет большую угрозу мировой торговле, чем блокировка Суэцкого канала в марте, считают эксперты

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Новая вспышка коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли – китайской провинции Гуандун – вызвала перебои в работе крупных портов юга страны, сообщает "Коммерсант".

Частичное закрытие терминала Яньтянь в Шэньчжэне привело к перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов Наньша и Шэкоу, что повлекло за собой заторы и там. По оценкам экспертов, перебои в мировой контейнерной торговле могут оказаться более серьезными, чем от блокировки Суэцкого канала в марте судном Ever Given.

Слив шлака на территории цеха шлакопереработки Череповецкого металлургического комбината
© photo: Sputnik / Aleksandr Korkka
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В качестве меры по сдерживанию вспышки COVID-19 порт Яньтянь был закрыт с 25 по 31 мая, что привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределам. Потом частично Яньтянь открыли, но порт работает лишь на 30% от прежней мощности.

Эксперты не исключают, что когда порты возобновят нормальную работу, еще в течение двух-пяти недель будет происходить постепенное устранение возникшего затора. Влияние на грузоперевозки окажет и волновой эффект из-за прерывания порожнего потока в Южный Китай.

Обработка контейнеров теперь занимает до семи дней, а общее транзитное время увеличилось до 15-16 дней. Такой коллапс неизбежно сказывается на стоимости перевозок. По мнению экспертов, мировая торговля потеряет больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте.

Последствия будут ощущаться во всем мире по крайней мере еще в течение двух-трех кварталов. Специалисты ожидают, что к концу лета или началу осени ситуация стабилизируется.

Теги:
торговля, Китай

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