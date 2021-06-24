Власти Азербайджана отказались от кредита на борьбу с коронавирусом

Азербайджанскую сторону не устроили условия выдачи кредита, и Баку прекратил переговоры по получению средств от Всемирного банка

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Минфин Азербайджана отказался от кредита Всемирного банка, направленного на борьбу с пандемией коронавируса в рамках проекта "Ускоренного инструмента COVID-19", сообщает Sputnik Азербайджан.

Причиной отказа стало несогласие азербайджанской стороны с направлением, условием и процедурой выделения кредита. В результате переговоры о получении кредита были приостановлены.

Предоставление кредита по программе "Ускоренного инструмента COVID-19" было начато Всемирным банком еще в марте 2020 года. Программа помощи была направлена странам для борьбы с воздействием глобальной вспышки пандемии на здравоохранение и экономику.

Планировалось, что оперативное предоставление ВБ этого пакета помощи поможет развивающимся странам повысить эффективность их систем здравоохранения, включая расширение доступности медицинских услуг для защиты людей от эпидемии.

В рамках помощи Азербайджану планировалась реализация программы для поддержки мер, предпринимаемых правительством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, укрепления системы здравоохранения и смягчения некоторых социальных последствий пандемии.

В рамках проекта 47 тысяч семей получили бы социальную помощь в виде ежемесячного пособия в размере 225 манатов (132 доллара). Планировалось выплачивать пособие в течение трех месяцев. Кроме того, предусматривалось финансирование единовременной выплаты в размере 190 манатов (111 долларов) 170 тысячам граждан, которые стали безработными и зарегистрированы в качестве безработных в Государственной службе занятости.

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