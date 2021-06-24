16:39 24 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7695
  • 100 RUB4.3435
  • USD3.1549
Поиск
Баку, Азербайджан

Власти Азербайджана отказались от кредита на борьбу с коронавирусом

photo : Sputnik / Stringer
Экономика
Получить короткую ссылку
109 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/18/252117102.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210624/252115650/Vlasti-Azerbaydzhana-otkazalis-ot-kredita-na-borbu-s-koronavirusom.html

Азербайджанскую сторону не устроили условия выдачи кредита, и Баку прекратил переговоры по получению средств от Всемирного банка

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Минфин Азербайджана отказался от кредита Всемирного банка, направленного на борьбу с пандемией коронавируса в рамках проекта "Ускоренного инструмента COVID-19", сообщает Sputnik Азербайджан.

Причиной отказа стало несогласие азербайджанской стороны с направлением, условием и процедурой выделения кредита. В результате переговоры о получении кредита были приостановлены.

Медсестра делает прививку от коронавируса
© photo: Sputnik / Kirill Braga
Детей можно вакцинировать от коронавируса – новые рекомендации ВОЗ

Предоставление кредита по программе "Ускоренного инструмента COVID-19" было начато Всемирным банком еще в марте 2020 года. Программа помощи была направлена странам для борьбы с воздействием глобальной вспышки пандемии на здравоохранение и экономику.

Планировалось, что оперативное предоставление ВБ этого пакета помощи поможет развивающимся странам повысить эффективность их систем здравоохранения, включая расширение доступности медицинских услуг для защиты людей от эпидемии.

В рамках помощи Азербайджану планировалась реализация программы для поддержки мер, предпринимаемых правительством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, укрепления системы здравоохранения и смягчения некоторых социальных последствий пандемии.

В рамках проекта 47 тысяч семей получили бы социальную помощь в виде ежемесячного пособия в размере 225 манатов (132 доллара). Планировалось выплачивать пособие в течение трех месяцев. Кроме того, предусматривалось финансирование единовременной выплаты в размере 190 манатов (111 долларов) 170 тысячам граждан, которые стали безработными и зарегистрированы в качестве безработных в Государственной службе занятости.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться