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Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.

Самая крупная солнечная станция Армении будет построена к 2025 году

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210624/252115748/Krupneyshaya-solnechnaya-stantsiya-Armenii-budet-postroena-k-2025-godu.html

Новая станция будет построена у города Талин в западной части Армении, ее мощность составит 200 мегаватт

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. И. о. вице-премьера Армении Тигран Авинян заявил, что крупнейшая солнечная станция Армении будет построена к 2025 году, передает Sputnik Армения.

Компании-застройщику Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена отсрочка на один год. Таким образом, время завершения финансовой сметы проекта было продлено с 180 до 545 дней.

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Солнечная станция Айг-1 будет построена в западной части Армении между городом Талин и селом Даштадем. Мощность станции составит 200 МВт, она станет крупнейшей солнечной станцией в стране.

При этом компания согласилась работать по очень низкому тарифу – 2,9 цента за киловатт-час.

Объем инвестиций в строительство станции и обслуживающей ее подстанции составит около 175 млн долларов.

В Армении, на берегу Севана, уже строится одна крупная станция – "Масрик-1" мощностью в 55 МВт. Станцию строит нидерландско-испанский консорциум (из компаний FRV и FSL). Всего, с учетом этих станций, к 2025 году общая мощность солнечных электростанций в стране составит около 500 МВт или более 10% мощностей электроэнергетики Армении.

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