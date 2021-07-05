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Добыча нефти

Цена на нефть марки Brent достигла трехлетнего максимума

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Экономика
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Sputnik Грузия
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По состоянию на 20.15 тбилисского времени цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% - до 77,04 доллара

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Стоимость нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 30 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть ускорили рост после отмены заседания ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник, сообщает РИА Новости.

Нефтедобыча
© photo: Sputnik
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По состоянию на 20.15 тбилисского времени цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% - до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 76,2 доллара за баррель.

В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации. Как сообщили РИА Новости три источника в делегациях альянса, в итоге ОПЕК+ отменил свою встречу и пока не определился с новой датой переговоров.

Таким образом, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

Теги:
ОПЕК, Цены на нефть

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