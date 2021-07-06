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Главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева

МВФ называет разный уровень вакцинации в странах угрозой мировой стабильности

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Экономика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1949)
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Большинство стран развивающегося мира отстают в вакцинации, и это задерживает их экономическое восстановление, заявила глава МВФ

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Разница в темпах вакцинации между странами угрожает мировой стабильности, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Выступая на Парижском форуме мира, Георгиева напомнила, что экономика США за счет вакцинации и восстановительного роста может вырасти на 7% в текущем году – больше, чем в какой-либо другой год с 1980-х годов, сообщает РИА Новости.

Медицинские работники во временном госпитале COVID-19
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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"Это хорошие новости для американцев, кроме того, экономическое воздействия (роста США – ред.) распространится на весь остальной мир. Но в то же время есть двойственность в вакцинации, когда многие страны, даже большинство стран развивающегося мира, отстают в вакцинации, и это задерживает их экономическое восстановление", – сказала Георгиева.

По ее словам, если такая разница сохранится, то это может означать, что продвинутые экономики через 1-2 года нормализуют свою монетарную политику, в частности, учетная ставка ФРС США "несколько поднимется". В то же время развивающиеся экономики не будут расти, им станет сложнее обслуживать долг, деноминированный в долларах.

"Это опасность для целостности роста, для глобальной стабильности и безопасности", – сказала Георгиева.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1949)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, МВФ

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