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Пассажирский самолет AZAL

Бакинский аэропорт возвращается к допандемическому расписанию

© photo : photo: AZAL / FB
Экономика
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Sputnik Грузия
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До начала пандемии рейсы в республику выполняли более 30, а на сегодня свои полеты возобновили уже 20 авиаперевозчиков

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Азербайджан поэтапно восстанавливает международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдара Алиева.

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photo: Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia / FB
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Наиболее востребованными направлениями в настоящее время являются Россия и Турция. На сегодня число авиакомпаний, выполняющих рейсы в Баку, достигло двадцати. Кроме национального авиаперевозчика AZAL и его дочернего бюджетного подразделения Buta Airways, в страну вновь запустили рейсы или планируют это сделать Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Aeroflot, S7, flyDubai, а также лоукостеры Pegasus, SkyUp Airlines и другие авиакомпании.

Всего на июль полеты осуществляются по 37 направлениям, из которых на AZAL приходится девять направлений, что составляет 24% от всех рейсов. Между тем, до начала пандемии число выполняющих рейсы в Азербайджан авиакомпаний превышало три десятка, а количество направлений составляло более шестидесяти.

"Наиболее востребованными у пассажиров маршрутами на текущий момент являются направления из России (19 городов) и Турции (семь городов)", - отмечается в сообщении столичного аэропорта.

В целом из Азербайджана авиатранспортом можно отправиться также в Германию, Израиль, Украину, Беларусь, Великобританию, Катар и ОАЭ.

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photo: Ministry of foreign affairs of Georgia
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Наряду с Баку, авиасообщение восстанавливается также из других международных аэропортов страны. На сегодня из Нахичевани можно вылететь в Стамбул и Москву, из Гянджи, кроме этих двух городов, еще и в Санкт-Петербург. Также полеты в Москву и Санкт-Петербург совершаются из Лянкярана.

Международный аэропорт отмечает, что степени свободы воздушного пространства в стране позволяют иностранным авиаперевозчикам без ограничений выполнять рейсы из Азербайджана в сорок стран Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралию.

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