Доходы Суэцкого канала за прошлый год достигли исторического максимума

С января по июнь 2021 года канал прошли 9 763 суда, что на 217 судов больше, чем за аналогичный период прошлого года

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. В прошлом финансовом году Суэцкий канал заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов, заявил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа.

Согласно статистике администрации канала, с января по июнь 2021 года водную артерию, соединяющую Средиземное и Красное моря, прошли 9 763 судна, что на 217 судов больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИА Новости.

"Статистика судоходства за 2020/2021 финансовый год зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов по сравнению с 5,72 миллиарда долларов в течение 2019/2020 финансового года", – приводит слова Рабиа его канцелярия.

Согласно заявлению Рабиа, росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, "способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала".

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.