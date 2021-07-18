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Работа нефтяных станков - качалок

Продлено соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Экономика
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Sputnik Грузия
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Альянс ОПЕК+ договорился повышать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до исчерпания ограничений

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Альянс ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года, ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивая добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам министерского заседания стран ОПЕК+.

"С учетом сегодняшних фундаментальных показателей нефтяного рынка и консенсуса по его перспективам, министерское заседание постановило: продлить решение 10-го министерского заседания стран ОПЕК и вне ОПЕК (апрель 2020 года) до 31 декабря 2022 года. Постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа 2021 года до тех пор, пока не будут исчерпаны текущие ограничения по добыче в размере 5,8 миллиона баррелей в сутки", - говорится в коммюнике.

Добыча нефти
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Отмечается, что общая оценка рынка и его перспектив будут проведены в декабре 2021 года, но сохранятся и ежемесячные заседания.

"Продолжать проводить встречи министров стран ОПЕК и вне ОПЕК на ежемесячной основе... стремиться выйти из ограничений по добыче нефти к концу сентября 2022 года в зависимости от рыночных условий", - также говорится в коммюнике.

Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 сентября 2021 года.

"Было решено провести 20-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 1 сентября 2021 года", - сообщается в коммюнике.

Заседание всех глав делегаций альянса ОПЕК+ прошло в воскресенье, 18 июля, в формате видеоконференции, на нем были согласованы параметры сделки об ограничении добычи нефти на период после июля.

Теги:
ОПЕК, Цены на нефть

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