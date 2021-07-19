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Один из офисов АО Казахтелеком

Первую выделенную сеть FWA запустил в регионе "Казахтелеком" при поддержке Huawei

© CC BY-SA 4.0 / Yaken hgar / Kazakhtelecom
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210719/252361514/Pervuyu-vydelennuyu-set-FWA-zapustil-v-regione-Kazakhtelekom-pri-podderzhke-Huawei-.html

Данный проект может быть примером для других фиксированных операторов, планирующих решить задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Компания Huawei поставила крупнейшему телекоммуникационному оператору Казахстана - АО "Казахтелеком", базовые станции 4T4R, которые позволили развернуть первую в Центральной Азии сеть фиксированного беспроводного доступа в интернет через радиоинтерфейс (FWA), сообщает РИА Новости со ссылкой на Huawei.

Сеть является одной из первых в мире сетей FWA, работающих в выделенном диапазоне 2300 МГц для оказания услуг широкополосного доступа частным домохозяйствам.

Cтанции 4T4R обеспечивают большую емкость сети для фиксированных абонентов FWA и возможность агрегации нескольких несущих в будущем.

Вышка с передающими антеннами мобильной связи 4G
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тендер на строительство сети 5G будет объявлен в Грузии

В качестве технологии развертывания сети FWA была выбрана технология LTE, которая обеспечивает наибольшую эффективность использования радиочастот в диапазоне 2300 МГц, а также позволяет предоставлять SIM-based услуги на базе сети.

"При этом мы используем выделенный диапазон радиочастот шириной 20 МГц, то есть это полностью выделенная сеть FWA только для абонентов фиксированного беспроводного доступа. Кроме того, мы применили подход так называемого IP breakout - в нашем решении используется выделенное подключение PGW к сети интернет для абонентов FWA", — привели в Huawei пояснения главного директора по инновациям "Казахтелекома" Нурлана Мейрманова.

Как отметил заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Цюй Фей, проект "Казахтелекома" - хороший пример для других фиксированных операторов, которым необходимо решить задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа. "При этом данная сеть после проведения небольшой модернизации будет готова к миграции на технологию 5G, что позволит увеличить емкость сети и предоставлять услуги eMBB", - добавил он.

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