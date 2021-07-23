Сенатор США пообещал дамоклов меч для "Северного потока - 2"

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Американский лидер Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу трубопровода "Северный поток - 2", но следующий президент США подвесит над ним дамоклов меч. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

"Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, я верю, он будет республиканцем и вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией", – заявил Круз в интервью изданию Politico.

Круз сравнил позицию нынешней администрации по "Северному потоку - 2" с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. Панамский канал в начале прошлого века строило военное министерство США, главным инженером тоже был американец. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы и тогда критиковали это решение.

"Если так пойдет и дальше, будет примерно так же, как с Джимми Картером, отдавшим Панамский канал. Через пять десятилетий спустя это остается значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы", – заявил Круз.

Сенатор пообещал препятствовать назначениям предложенных нынешней администрацией кандидатур в госдеп, пока позиция руководства страны по "Северному потоку - 2" не изменится. Позиция настолько ошибочна, заявил Круз, что должна развернуться на 180 градусов.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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