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Растительное масло на прилавках

Когда начнет дешеветь растительное масло – прогноз аграриев

© photo: Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210726/252419644/Kogda-nachnet-deshevet-rastitelnoe-maslo---prognoz-agrariev.html

В связи с благоприятными погодными условиями на Украине и в России значительно вырастет урожай подсолнечника, что снизит цены и на другие виды растительного масла

ТБИЛИСИ, 26 июл – Sputnik. Растительное масло может подешеветь по всему миру в будущем году, сообщает канадское аграрное издание The Western Producer

Издание приводит данные Департамента сельского хозяйства США (USDA), где на сезон 2021/22 (сентябрь-август) прогнозируют рост урожая всех основных масличных культур: пальмового масла – на 3,1 млн тонн, подсолнечного – на 2,6 млн, соевого – на 1,86 млн и рапсового – на 0,2 млн. Таким образом, общее производство растительного масла вырастет на 7,75 млн. Потребление вырастет тоже, но меньшими темпами (на 5 с небольшим миллионов). Это приведет к избытку в 2,7 млн тонн на рынке. 

  • Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в июне индекс цен на продовольствие снизился впервые после двенадцати месяцев неуклонного повышения и составил 124,6 пункта, что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем. Организация объясняет это снижением цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей степени, на молочную продукцию, которое не смогло компенсировать рост котировок мяса и сахара.

Особенно благоприятные условия сложатся именно для подсолнечника. USDA ожидает отличные погодные условия для подсолнечника на Украине и в России (первые два крупнейших производителя в мире). По оценкам Минсельхоза США, в результате цены на подсолнечное масло в черноморских портах Украины снизятся на 15-20%, до тысячи долларов за тонну.

По информации Национальной службы статистики Грузии, в июне 2021 года цены на растительное масло в Грузии выросли на 47,1% по отношению к июню 2020 года.

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