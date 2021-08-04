МВФ выделил 650 миллиардов долларов для поддержки мировой экономики

Около 275 миллиардов долларов из выделенных МВФ средств предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.

Как отмечается в документе, распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.

Квота Грузии в МВФ составляет 210,4 миллиона СДР, что составляет почти 300 миллионов долларов.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение "историческим" и "прививкой для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса", говорится в пресс-релизе.

МВФ прогнозирует рост мировой экономики

В своем июльском докладе World Economic Outlook (WEO) МВФ сохранил прогноз по динамике мировой экономики и ожидает в 2021 году роста глобального ВВП на 6%.

Прогноз на 2022 год был улучшен. Теперь МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 4,9% вместо апрельской оценки в 4,4%.

МВФ отметил, что несмотря на сохранение прогноза роста ВВП в 2021 году, фонд внес некоторые корректировки, отражающие различия в течении пандемии и политических подходах в странах с развитой и развивающейся экономикой.

"Пересмотр в сторону повышения (прогноза – ред.) на 0,5 процентного пункта в 2022 году в значительной мере отражает ожидаемую дополнительную фискальную поддержку в США с соответствующими эффектами для мировой экономики", – говорится в докладе.

В 2020 году, по июльской оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,2%. В апрельском докладе падение глобальной экономики по итогам прошлого года оценивалось в 3,3%.

МВФ о ситуации в Грузии

По оценке миссии МВФ, которая закончила изучение состояние грузинской экономики в июле, восстановление экономики в стране в последнее время набирает впечатляющие обороты.

"Месячные оценки предполагают сильный отскок во втором квартале 2021 года, при этом ожидается, что рост составит 7,7%, что значительно выше, чем всего несколько месяцев назад, и это означает, что объем производства в этом году превысит уровень 2019 года", – говорится в отчете миссии.

В документе отмечается, что устойчивый рост денежных переводов и экспорта, а также ранние признаки более быстрого, чем ожидалось, восстановления туризма, поддержали восстановление, и должны способствовать сокращению дефицита текущего счета по сравнению с его повышенным уровнем 2020 года.

"Инфляция ускорилась до 9,9 процента в годовом исчислении в июне, в основном из-за роста цен на коммунальные услуги, более высоких цен на сырьевые товары и увеличения производственных затрат. Ожидается, что высокая инфляция ожидается до конца года, а в 2022 году она быстро снизится, поскольку эти временные эффекты исчезнут", – отмечается в отчете.

Вместе с тем, по мнению экспертов МВФ, в Грузии сохраняются значительные риски ухудшения ситуации, что делает прогноз более неопределенным, чем обычно.

"Власти добились похвального прогресса в обеспечении поставок вакцин, но потребуется больше, и вакцинация должна значительно ускориться, чтобы к концу года было вакцинировано более половины населения. Новые штаммы COVID-19 или задержки с вакцинацией могут сорвать восстановление, требуя новых ограничений и сокращения внешнего спроса, что подчеркивает первостепенную важность борьбы с пандемией", – подчеркивается в документе.

Кроме того, возобновление политической неопределенности может повысить волатильность лари и подорвать доверие инвесторов. Эти риски могут усугубить лежащие в основе уязвимости, включая высокую долларизацию и долги, выраженные в иностранной валюте, считает миссия МВФ.

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