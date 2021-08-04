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Девушка держит бокал белого вина

В Пекине прошла презентация грузинских вин

© Sputnik / Denis Aslanov
Экономика
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Темы:
Вино и виноделие Грузии (163)
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На презентации присутствовали около 50 дистрибьюторов, сомелье и представители пищевой промышленности

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Презентация грузинских вин прошла в Пекине, мероприятие состоялось для популяризации и роста экспорта продукции, говорится в сообщении Национального агентства вина.

По данным Агентства, Китай остается стратегическим рынком для грузинского вина. 

Девушка держит бокал белого вина
© Sputnik / Denis Aslanov
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На презентации присутствовали около 50 дистрибьюторов, сомелье и представители пищевой промышленности. Об истории, культуре и технологиях изготовления вина гостям рассказал доктор Хуанг Ютонг.

Что касается экспорта грузинского вина, то 2021 год начался с положительной динамики.

По данным за семь месяцев текущего года, из Грузии в Китай было экспортировано 3,2 миллиона бутылок вина, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по май 2021 года Грузия экспортировала 36,4 миллиона бутылок (0,75 литра) вина в 55 стран мира, что на 15% больше, чем за отчетный период 2020 года. Стоимость экспортированной продукции составила 82,4 миллиона долларов, что на 8% больше показателя прошлого года. Россия с начала года продолжает сохранять первые позиции в списке главных стран-импортеров грузинского вина.

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (163)

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