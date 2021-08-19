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Дефолт не за горами: куда привела Киев антироссийская политика

© photo: Sputnik / Стрингер
Экономика
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Украина: 30 лет независимости (7)
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Банкротство крупнейших предприятий, безработица и рост цен почти на 200% - далеко не полный список причин усугубления кризиса на Украине, считают эксперты

24 августа Украина празднует 30-летие независимости. В этот день Киев ждет ряд патриотических мероприятий – парад Вооруженных сил и шоу "Независимость в нашей ДНК". Но отчеты Государственной службы статистики Украины говорят обратное: с каждым годом Киев все больше теряет свободу - прежде всего, экономическую.

Почему страна годами не может выйти из состояния кризиса и как антироссийская риторика превращает Украину в сырьевой придаток Запада – читайте в обзоре Sputnik.

Проблемы растут

Украинский Госстат пестрит негативными оценками. С начала года рост потребительских цен составил 6,5%. Дорожает все: только за июль цена сахара увеличилась почти на 7%, алкогольных напитков и табачных изделий – на 0,8%, бытовой техники – на 0,4%.

Бывший президент Украины Виктор Янукович
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Янукович назвал главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с Россией

Не отстают электроэнергия и газ, подорожавшие на 0,6%, растут цены на связь (0,1%), транспорт (1,1%), а также здравоохранение (0,1%). И это не предел – по прогнозам Нацбанка Украины, к концу года рост цен составит 9,6%. Поэтому, хоть власти и говорят о росте средней заработной платы (а в 2021 году она правда выросла с 423$ до 532$), рядовые украинцы этой прибавки попросту не чувствуют.

В целом за 10 лет стоимость товаров в стране выросла почти на 200%. Внушительный рост демонстрируют и долги простых граждан. За услуги ЖКХ украинцы задолжали более $2 млрд, больше всего – за электроэнергию, ведь льготные тарифы для многодетных семей и детдомов отменили, а они – наименее платежеспособная часть населения страны.

Традиция – винить во всем Россию

Однако все эти проблемы, кажется, волнуют только народ. Потому что 11 августа на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новость: глава страны принял Стратегию экономической безопасности до 2025 года, и "важное место" в документе занимает Россия. Согласно Стратегии, "разрушение экономики Украины" - "сознательное и целенаправленное действие РФ", отсюда и социальное напряжение в украинском обществе.

Инфляция на Украине с 2010 по 2020 год
© Sputnik / Дмитрий Этманов
Инфляция на Украине с 2010 по 2020 год

Вся эта концепция не имеет отношения ни к экономике, ни к реальности, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Попытка назвать Россию источником проблем устроит лишь пропагандистов и людей, не разбирающихся в экономике, - говорит эксперт. – Основная угроза для экономики Украины – это неспособность ее же властей выполнять свои социальные обязанности перед гражданами. Бюджет страны в ужасающем состоянии – об этом говорит факт, что на мировом рынке подорожал уголь, который нужен Украине, потому что электричество она производит на угольных электростанциях. А страна не может его закупить".

Аналогичное мнение выражает и сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, в интервью Sputnik назвавший Стратегию экономической безопасности "просто бумагой". Даже если власти говорят, что торговля с Россией создает угрозы для Украины, все понимают, что банально без закупок российского угля стране не обойтись.

"Не привезем мы уголь из России – так завтра по всей Украине отключат свет, все это прекрасно понимают, - говорит Марунич. – Заместить поставки российского угля невозможно, другим странам придется платить не только за уголь, но и за транспортировку, к тому же порты неспособны столько перевезти. Будет коллапс. И получается странная штука: Украина все от России отказывается, а это - невозможно".

Когда бизнес – главный враг

Начало всем существующим проблемам положили процессы, запущенные много лет назад, считает Алексей Зубец.

Стенд компании Газпром
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Украина атаковала "Газпром" через Европу

"Деньги на поддержание страны может дать экономика, производящая технологически сложную продукцию, - объясняет он. – Однако промышленный потенциал Украина либо растеряла, либо сознательно ликвидировала. А без промышленного фундамента обеспечивать качество жизни для граждан сложно".

Перечислять ликвидированные промышленные объекты Незалежной можно долго. Многие предприятия Украины были ориентированы на российский рынок и столкнулись с самым сильным кризисом только в 2014 году, когда страна решила разорвать отношения с Россией.

В результате в 2014 году закрылся знаменитый Львовский автобусный завод (ЛАЗ), в 2018 объявил о банкротстве Запорожский автомобилестроительный завод, для которого Россия была основным рынком сбыта (89% поставок продукции в 2007-2012 годах приходилось на Россию). В этом году официально ликвидировали Черноморский судостроительный завод в Николаеве, построивший все авианесущие крейсера Союза.

Кризис переживает и ракетно-космическое предприятие "Южмаш", ранее сотрудничавшее с Россией. В прошлом году властям Украины пришлось выделить из госбюджета около $8 млн на погашение задолженности "Южмаша" по выдаче зарплаты сотрудникам. Авиазавод «Антонов», перестав закупать комплектующие у России, с 2016 по 2019 год не выпустил ни одного самолета.

Массовое закрытие производства, безусловно, бьет по экономике Украины. Сегодня страна считается самой бедной страной Европы и одной из беднейших стран бывшего СССР. Данный факт вынуждены признать даже в правящей партии "Слуга народа".

"Если мы сравним уровень ВВП Украины на душу населения с польским – нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет при условии, что Польша будет стоять на месте», - заявил депутат "Слуги народа», глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Европа не поможет

Продолжающаяся деиндустриализация превращает Украину в сырьевой придаток Запада, полагает Алексей Зубец. Сейчас Украина развивает производство зерновых и надеется на иностранных инвесторов в сельском хозяйстве. Ранее эксперт неоднократно говорил о том, что производство продовольствия может расти за счет международных компаний. Однако важно понимать, что производство зерна не требует большого количества рабочей силы.

Рост ВВП по ППС на душу населения в странах СНГ
© Sputnik / Дмитрий Этманов
Рост ВВП по ППС на душу населения в странах СНГ

Получается, рабочими местами эта отрасль экономики украинцев не обеспечит – и миграционный кризис продолжится. На сегодняшний день 1,5 млн украинцев находится на заработках в Польше. Немало украинских мигрантов и в России: с 2016 по 2020 годы почти миллион украинцев приняли российское гражданство.

О напряженной демографической обстановке свидетельствует и отчет Госстата: с начала года численность населения Украины сократилась более чем на 180 тысяч человек и сейчас составляет 41,4 млн человек. В 2013 году этот показатель превышал 45 млн.

Если демографическая ситуация не выровняется, через 10-15 лет стране грозит дефолт, потому что страна нуждается в человеческих ресурсах ранее заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

Строительство газопровода Северный поток-2
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
"Есть усталость от Украины" - политолог о ситуации вокруг "Севпотока-2"

"В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", - пояснил он.

Об опасности дефолта говорит и Алексей Зубец. "Сейчас Украина по состоянию близка к России образца 1996-1997 года", - отмечает эксперт. Удастся ли стране избежать экономического краха – вопрос. За 30 лет независимости республика так и не выбралась из кризиса.

Люди, сделавшие когда-то Украину индустриальным лидером СССР, постарели – в стране более 11 млн пенсионеров. А новое поколение не может найти работу, ведь после закрытия заводов ее просто-напросто нет: в 2020 году официальную зарплату получили только 11,3 млн граждан Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Украина: 30 лет независимости (7)

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