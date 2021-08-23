Нефть на торгах во вторник стремительно дорожает

Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой

ТБИЛИСИ, 23 августа — Sputnik. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 17.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,83%, до 67,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов - на 4,71%, до 68,21 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5%, до 65,22 доллара.

Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате нефть упала в цене на 7-9% - это сильнейшее снижение с октября. Подешевела также и медь - на 5,8%, фондовые биржи АТР опустились за неделю в пределах также 5,8%, Европы - почти на 1-4%, США - примерно на 0,5-1%.

Инвесторы были обеспокоены распространением штамма "дельта" коронавируса, что усилило опасения по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений и перспектив восстановления экономики и спроса. В понедельник котировки и индексы уже показывают рост: медь дорожает на 2%, биржи Азии выросли до 2,3%, Европы - поднимаются в пределах 1%.