Спасти мировую экономику: МВФ распределил 650 миллиардов долларов

Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у США это 17,4%, у России — 2,71%

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В понедельник вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда в размере 650 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе МВФ.

"Это историческое решение — самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19", — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Сейчас в обращении находятся 204 миллиарда SDR, что соответствует 290 миллиардам долларов. Теперь же общее количество SDR достигнет 660 миллиардов SDR. В прошлый раз МВФ выпускал SDR в 2009 году, после мирового финансового кризиса.

Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у США это 17,4%, у России — 2,71%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.

Специальные права заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно.

Что Россия может сделать со своей долей

Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Россия получила около 17,5 миллиарда долларов.

По словам главного экономиста "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софьи Донец, есть несколько способов монетизировать специальные права заимствования: обменять на твердую валюту в рамках двустороннего соглашения с другим государством или выполнить ряд условий МВФ и получить валютное финансирование по кредитной программе фонда.

По мнению эксперта, у России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи.

"России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования", — пояснила Донец.

Третий сценарий — поддержка Беларуси: Москва может выделить Минску твердую валюту в обмен на его SDR.