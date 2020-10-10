При столкновении двух самолетов на севере Франции погибли пять человек

Причины столкновения пока не известны, на месте работают примерно 40 пожарных и 20 жандармов

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Пять человек погибли при столкновении пассажирского самолета с сверхлегким воздушным судном в департаменте Эндр и Луара на севере центральной части Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nouvelle Republique.

Авария произошла в субботу примерно в 17:00 по местному времени (19:00 тбс) поблизости от центра коммуны Лош. В легком воздушном судне находилось два человека и трое – в туристическом. Эти сведения подтвердил мэр городка Марк Анжено.

Уточняется, что пока причины столкновения не известны. На месте работают примерно 40 пожарных и 20 жандармов. Правоохранители оцепили место аварии по периметру.

Радиостанция France Bleu со ссылкой на мэра сообщает, что два самолета упали на территории сада. В префектуре агентству Франс Пресс заявили, что туристическим судном был пассажирский самолет Diamond DA40.