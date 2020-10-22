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Лаборатория по выявлению коронавируса

В Бразилии во время испытаний вакцины AstraZeneca умер доброволец

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1381)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201022/249772627/V-Brazilii-vo-vremya-ispytaniy-vaktsiny-AstraZeneca-umer-dobrovolets.html

Официальный представитель Оксфордского университета заявил, что вакцина безопасна и ее испытания продолжатся

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca и оксфордского университета. Об этом пишет РИА Новости.

В документе не раскрывается причина смерти "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

Проверка на коронавирус в лаборатории
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Между тем, бразильские СМИ со ссылкой на "источники, связанные с международным исследованием", сообщают, что доброволец, который скончался от осложнений COVID-19, получил плацебо.

AstraZeneca сообщила, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.

По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.

Ситуацию прокомментировали в Оксфорде. Так, официальный представитель университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.

"После тщательного изучения этого вопроса в Бразилии не возникло беспокойства относительно безопасности клинических испытаний. Независимое расследование, проведенное в дополнение к выводам бразильского регулятора, рекомендовало продолжить испытания", – говорится в заявлении.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1381)
Теги:
Бразилия, Коронавирус COVID-2019


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