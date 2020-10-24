Двойной взрыв в Афганистане унес жизни девяти мирных жителей

Сначала на придорожной мине подорвался фургон, а затем по приезду к месту происшествия полицейских детонировала другая мина

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Двойной взрыв в афганской провинции Газни унес жизни девяти мирных жителей, два полицейских получили ранения, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на полицию. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель полиции провинции Ахмад Хан Сират сообщил СМИ, что взрывы произошли в городе Газни. Сначала на придорожной мине в районе Котал-и-Равзай (Kotal-e Rawzai) подорвался фургон, в результате чего погибли мирные жители, в том числе три женщины.

Затем, когда к месту происшествия подъезжали полицейские, которые хотели переместить тела погибших, детонировала другая мина.