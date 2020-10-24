В азербайджанском городе Гянджа при обстреле умер россиянин

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. При обстреле города Гянджа погиб россиянин, заявила генпрокуратура Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что гражданин России 2007 года рождения умер в больнице.

В посольстве России в Азербайджане также подтвердили эту информацию.

Расположенный в нескольких десятках километров от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа в очередной раз обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53.

Власти Азербайджана обвиняют в обстрелах армянских военных. Минобороны Армении отрицает причастность ВС к случившемуся.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.