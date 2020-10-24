22:18 24 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана ведут операцию в Нагорном Карабахе

В азербайджанском городе Гянджа при обстреле умер россиянин

© photo: Sputnik / Ministry of Defence of Azerbaijan
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (148)
70 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/1c/249567909.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20201024/249798313/V-azerbaydzhanskom-gorode-Gyandzha-pri-obstrele-umer-rossiyanin.html

Погибшего похоронят в православном храме – церкви Александра Невского в Гяндже, заверил помощник президента республики Хикмет Гайджиев

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. При обстреле города Гянджа погиб россиянин, заявила генпрокуратура Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что гражданин России 2007 года рождения умер в больнице.

Служащий сил обороны Карабаха, этнический армянин, идет по траншее к огневой позиции. Нагорный Карабах
© AP Photo / STRINGER
Алиев рассказал, в каком случае Азербайджан прекратит боевые действия в Карабахе

В посольстве России в Азербайджане также подтвердили эту информацию.

Расположенный в нескольких десятках километров от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа в очередной раз обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53.

Власти Азербайджана обвиняют в обстрелах армянских военных. Минобороны Армении отрицает причастность ВС к случившемуся.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

© photo: Sputnik / Valeriy Melnikov
ВОЗ призывает Армению и Азербайджан прекратить бои в Карабахе

Девятого октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже на следующий день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (148)
Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная символика. Баннеры партий Лело и Грузинская мечта
Предвыборная агитация: как выглядят улицы Тбилиси - фото
Окружить ракетами и танками: новые меры Пентагона для сдерживания России
Окружить ракетами и танками: новые меры Пентагона для сдерживания России - видео
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться