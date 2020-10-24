Два мощных взрыва прогремело на российском танкере в Азовском море

Всего на нефтяном танкере находились 13 человек, из них шесть удалось спасти, еще трое за бортом

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Два взрыва прогремели на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, удалось спасти шесть членов экипажа, трое за бортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, взрывы произошли после пожара в акватории Азовского моря. Всего на танкере находились 13 человек.

Как говорится в сообщении МЧС, судно следовало из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, танкер пустой.

Как заявили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, к "Генералу Ази Асланову" идут три спасательных судна.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов, судно накренилось. В 18:40 информацию о взрыве получил морской спасательный центр "Тамань".

По информации Росморречфлота, в 19:21 команда теплохода "Сириус" сняла с танкера десять членов экипажа. Спасатели прибудут к танкеру в 20:30. Ведутся поиски еще трех членов экипажа.