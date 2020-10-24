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Танкеры с нефтью в Краснодарском крае

Два мощных взрыва прогремело на российском танкере в Азовском море

© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv
Происшествия
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Темы:
Новости из России (1426)
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Всего на нефтяном танкере находились 13 человек, из них шесть удалось спасти, еще трое за бортом

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Два взрыва прогремели на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, удалось спасти шесть членов экипажа, трое за бортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, взрывы произошли после пожара в акватории Азовского моря. Всего на танкере находились 13 человек.

Порт Махачкалы. Архивное фото
© photo: Sputnik / Yuri Somov
Два человека погибли после взрыва на танкере в порту Махачкалы

Как говорится в сообщении МЧС, судно следовало из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительной информации, танкер пустой.

Как заявили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, к "Генералу Ази Асланову" идут три спасательных судна.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на танкере произошел взрыв паров нефтепродуктов, судно накренилось. В 18:40 информацию о взрыве получил морской спасательный центр "Тамань".

По информации Росморречфлота, в 19:21 команда теплохода "Сириус" сняла с танкера десять членов экипажа. Спасатели прибудут к танкеру в 20:30. Ведутся поиски еще трех членов экипажа.

Темы:
Новости из России (1426)
Теги:
Россия, Взрыв


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