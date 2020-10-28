ДТП на востоке Грузии: погиб один человек и пострадали двое

По предварительным данным, у автомобиля, ехавшего на большой скорости, отвалилось колесо, в результате чего машина перевернулась несколько раз

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В результате аварии в селе Напареули Телавского района (регион Кахети) погиб один человек и пострадали еще двое, передает телеканал Imedi.

По данным телеканала, у автомобиля, ехавшего на большой скорости, отвалилось колесо, в результате чего машина перевернулась несколько раз.

На месте погибла 44-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сиденье, еще двое человек были доставлены в клинику с различными травмами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".