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ДТП на востоке Грузии: погиб один человек и пострадали двое

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2233)
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По предварительным данным, у автомобиля, ехавшего на большой скорости, отвалилось колесо, в результате чего машина перевернулась несколько раз

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В результате аварии в селе Напареули Телавского района (регион Кахети) погиб один человек и пострадали еще двое, передает телеканал Imedi.

По данным телеканала, у автомобиля, ехавшего на большой скорости, отвалилось колесо, в результате чего машина перевернулась несколько раз.

На месте погибла 44-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сиденье, еще двое человек были доставлены в клинику с различными травмами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".

Темы:
Происшествия в Грузии (2233)
Теги:
происшествия, ДТП, Грузия


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