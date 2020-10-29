ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы после двух нападений на людей за день и ввели во всей стране план по противодействию терроризму Vigipirate, сообщает РИА Новости.

Vigipirate (соединение vigilance и pirate – бдительность и пиратская) – национальная система тревожного оповещения об уровне террористической угрозы, созданная в 1978 году.

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны", – заявил Кастекс, выступая в Нацсобрании Франции.

Премьер также подчеркнул, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.

© REUTERS / ERIC GAILLARD Ситуация в Ницце после нападения на людей у церкви Нотр-Дам

В четверг мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда. Карикатуры на него от сатирического издания Charlie Hebdo ранее вызвали возмущение исламского мира.

Нападения во Франции

Утром 29 октября в Ницце неизвестный мужчина напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. В результате инцидента погибли три человека, включая пожилую женщину, которую мужчина обезглавил, и еще несколько ранены. Атаковавшего задержали, он получил ранения и был госпитализирован. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар", и назвал произошедшее терактом.

Немного позднее в Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских. Правоохранители его застрелили. Примерно в то же время в Саудовской Аравии произошло нападение на охранника консульства Франции. Он получил легкие ранения, нападавшего арестовали.

Также стало известно, что мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии, несколько человек арестовали.

Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.