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Последствия землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции: Эрдоган назвал число жертв

© REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU
Происшествия
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Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. В результате землетрясения на западе Турции 12 человек погибли и 438 получили ранения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении к нации.

"При землетрясении погибли 12 наших граждан, пострадали 438. Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. Мы используем все возможности для проведения спасательных операций", - заявил Эрдоган в телеобращении к нации.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.



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