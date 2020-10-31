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Последствия землетрясения в Турции

Землетрясение в Эгейском море: Греция объявляет ЧП, Эрдоган летит в Измир

© REUTERS / MURAD SEZER
Происшествия
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В результате землетрясения в Греции погибли двое школьников, 19 человек получили ранения, в Турции погибли 28 человек и более 800 ранены

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Власти Греции объявили чрезвычайное положения на острове Самос из-за землетрясения, произошедшего накануне днем, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.

Положение будет действовать в течение шести месяцев, до 30 апреля 2021 года. Введение ЧС необходимо для устранения последствий сильного землетрясения, поскольку упрощает принятие решений.

Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Президент Турции Тайип Эрдоган направился в пострадавший от землетрясения город Измир, передало РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.  

Накануне днем за западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера, эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар в провинции Измир. Обрушились по меньшей мере 20 зданий, там находились люди. Кроме того, землетрясение вызвало цунами, были затоплены прибрежные улицы города.

По последним данным, во время землетрясения в Турции погибли 28 человек и 883 пострадали, из-под завалов полиции и спасателям удалось извлечь более 100 человек, их продолжают искать при помощи служебных собак.



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