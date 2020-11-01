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Турция. Последствия землетрясения

Разрушительное землетрясение в Турции: число погибших вновь возросло

© REUTERS / MURAD SEZER
Происшествия
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 49, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее в стране заявляли о 43 погибших.

Руки в наручниках
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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"По последним данным, погибли 49 человек, 896 пострадали", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.



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