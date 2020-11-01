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Турция. Разрушения после сильного землетрясения. Фото со спутника

В Турции обновили статистику жертв разрушительного землетрясения

© REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES
Происшествия
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Кроме Турции разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Турция уточнила число жертв при землетрясении на востоке страны - их количество возросло до 58, заявил президент республики Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось о 55 погибших и 896 пострадавших.

Саломе Зурабишвили принимает участие в парламентских выборах 2020
© Sputnik / STRINGER
Президент Грузии выразила соболезнования Греции и Турции в связи с землетрясением

"По последним данным, землетрясение унесло жизни 58 наших сограждан", - заявил Эрдоган, выступая в городе Самсун. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.



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