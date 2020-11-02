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Турция. Разрушения после сильного землетрясения

В Турции вновь возросло число жертв землетрясения

© REUTERS / MURAD SEZER
Происшествия
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Внушительные разрушения также были зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 пострадали

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. В Турции вновь обновили статистику по погибшим при землетрясении на востоке страны - количество жертв возросло до 79, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее сообщалось о 76 погибших и 962 пострадавших.

Саломе Зурабишвили принимает участие в парламентских выборах 2020
© Sputnik / STRINGER
Президент Грузии выразила соболезнования Греции и Турции в связи с землетрясением

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 79 человек, пострадали 962", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.



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