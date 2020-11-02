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Турция. Разрушения после сильного землетрясения

Трехлетнюю девочку извлекли из-под завалов через 65 часов после землетрясения в Турции

© REUTERS / KEMAL ASLAN
Происшествия
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По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали. Поисково-спасательные работы еще продолжаются

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. В Турции, в городе Измир спасатели через 65 часов после сильного землетрясения извлекли из-под завалов одного из домов трехлетнюю девочку, передает агентство Anadolu.

Турция. Разрушения после сильного землетрясения
© REUTERS / MURAD SEZER
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Девочку по имени Элиф Перинчек тут же перевезли в одну из близлежащих клиник. Родные девочки говорят о спасении Элиф не иначе как о чуде.

Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин. Общее число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Поисково-спасательные работы еще продолжаются, спасатели разбирают завалы еще восьми жилых домов. 

По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

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Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

 



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