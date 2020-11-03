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Следователи и криминалисты на месте террористического нападения в Вене, Австрия

Число жертв теракта в Вене выросло до трех человек

© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
Происшествия
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Многие страны выступили с осуждением теракта в Вене и выразили солидарность с австрийским народом, в том числе Турция и США

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Три человека погибли при теракте в Вене, заявил во вторник президент земельной полиции столицы Австрии Герхард Пюрстль.

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"Три жертвы среди гражданских лиц, четвертый погибший - сам преступник", - сказал Пюрстль, добавив, что среди погибших - двое мужчин и одна женщина.

Следователи и криминалисты на месте террористического нападения в Вене, Австрия
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границах, но в фокусе остается центр Вены, где накануне произошла стрельба. Власти призвали граждан проявлять осторожность и не выходить на улицу без особой необходимости не только в Вене.

В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом.

Полиция нейтрализовала одного из нападавших, остальные разыскиваются. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.

Многие страны выступили с осуждением теракта в Вене и выразили солидарность с австрийским народом, в том числе Турция и США. 



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