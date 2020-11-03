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Четыре дня под завалами - в Турции после землетрясения спасли четырехлетнюю девочку

© AP Photo / Darko Bandic
Происшествия
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Малышка уже извлечена из-под завалов, ее везут в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное

ТБИЛИСИ,  3 ноя — Sputnik. В Турции спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в Измире живого ребенка - это четырехлетняя девочка, и нашли ее почти через четверо суток после землетрясения, сообщил мэр города Тунч Сойер.

​"Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка", - написал Сойер в Twittter.

Как передает телеканал NTV, малышка уже извлечена из-под завалов, ее везут в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное.

© AP Photo / Emrah Gurel
В Турции задержаны причастные к строительству рухнувших домов при землетрясении

В понедельник, 2 ноября, стало известно о еще одном подобном спасении - спасатели через 65 часов после сильного землетрясения извлекли из-под завалов одного из домов трехлетнюю девочку Элиф Перинчек. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин. 

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, в Турции 102 человека погибли и 1 026 пострадали.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".



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