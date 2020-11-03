Четыре дня под завалами - в Турции после землетрясения спасли четырехлетнюю девочку

Малышка уже извлечена из-под завалов, ее везут в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Турции спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в Измире живого ребенка - это четырехлетняя девочка, и нашли ее почти через четверо суток после землетрясения, сообщил мэр города Тунч Сойер.

91. Saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda’yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin. pic.twitter.com/rJvUG4nijO — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020

​"Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка", - написал Сойер в Twittter.

Как передает телеканал NTV, малышка уже извлечена из-под завалов, ее везут в больницу. По предварительным данным, ее состояние удовлетворительное.

В понедельник, 2 ноября, стало известно о еще одном подобном спасении - спасатели через 65 часов после сильного землетрясения извлекли из-под завалов одного из домов трехлетнюю девочку Элиф Перинчек. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, в Турции 102 человека погибли и 1 026 пострадали.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".